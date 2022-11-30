США намагаються організувати "енергетичний ленд-ліз" для України, – NYT

США планують організувати контактну групу для поставок Україні енергетичного обладнання. Діятиме вона аналогічно до ленд-лізу.

Переговори про це буцімто почалися на початку листопада на саміті G7 у Мюнстері, що у Німеччині. Партнери України стривожені через те, що мільйони наших громадян перебувають без світла і тепла в морозну погоду.

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Деталі про "енергетичну групу"

Контакту групу організовують США, однак вона буде зосереджена на країнах G7 та їхніх близьких партнерах. Очікується, що група зустрінеться у грудні в Парижі.

Американці організовують робочу групу, щоб допомогти Україні відремонтувати енергетичне обладнання та краще захистити свої електростанції та мережу від нападу,

– мовиться у повідомленні.

Як зразок для діяльності енергетичної контактної групи використовуватимуть групу з оборони. У ній зараз бере участь понад 50 країн та організацій. Тобто фактично все відбуватиметься по аналогії з ленд-лізом.

США оголосили про пакет допомоги для енергетики України

29 листопада держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США виділять Україні 53 мільйони доларів. За ці гроші куплять трансформатори, автовимикачі, пристрої захисту від стрибків напруги, роз'єднувачі, транспортні засоби та інше критично важливе обладнання для енергетичної інфраструктури.

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Коли уряд США буде купувати це обладнання, то орієнтуватиметься на тому, що можна доставити в Україну найшвидше. Крім того, як пише видання, адміністрація Байдена вже визначила обладнання на суму 30 мільйонів доларів, яке можна надіслати з запасів американського міністерства енергетики.

США сподіваються, що така допомога для України стане прикладом для інших держав і вони також докладуться до того, щоб українці змогли вижити зимою.

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