США хочуть посилити підтримку України, – Блінкен

Сполучені Штати виступають проти спроб Росії анексувати Крим та агресії на Донбасі. Там готові посилити підтримку України в різних сферах.
Джерело:C-SPAN
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у комітеті із закордонних справ палати представників Конгресу.
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Позиція США щодо України
Він наголосив, що Україна протистоїть російській агресії, а також бореться з власними викликами, зокрема – з корупцією.
Ми рішуче виступаємо проти спроб Росії анексувати Крим, ми проти агресії Росії на Донбас. І ми твердо підтримуємо Україну і маємо намір посилити цю підтримку,
– заявив Блінкен.
Держсекретар США уточнив, що це стосується сфери безпеки, економіки, а також зусиль щодо зміцнення власної демократії.Зверніть увагу! Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію негайно повернути Україні Крим та висловив підтримку Україні в прагненні відновити контроль над півостровом.