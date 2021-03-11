США хочуть посилити підтримку України, – Блінкен

Сполучені Штати виступають проти спроб Росії анексувати Крим та агресії на Донбасі. Там готові посилити підтримку України в різних сферах.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань у комітеті із закордонних справ палати представників Конгресу.

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Позиція США щодо України

Він наголосив, що Україна протистоїть російській агресії, а також бореться з власними викликами, зокрема – з корупцією.

Ми рішуче виступаємо проти спроб Росії анексувати Крим, ми проти агресії Росії на Донбас. І ми твердо підтримуємо Україну і маємо намір посилити цю підтримку,

– заявив Блінкен.

Держсекретар США уточнив, що це стосується сфери безпеки, економіки, а також зусиль щодо зміцнення власної демократії.