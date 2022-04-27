США хочуть вибити Росію з геополітичного поля, – Жданов припустив, коли це може статися

Вчора, 26 квітня, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що тепер США робитимуть все, аби виснажити Росію. Водночас настільки, щоб вона ніколи не змогла розв'язати схожу війну, яку почала з Україною.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що це перспектива найближчих років.

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Зробити країною третього світу

Як зазначив Жданов, Сполучені Штати Америки нарешті офіційно оголосили про свою мету у війні, яку розпочала Росія проти України. І ця боротьба йде на геополітичному рівні.

США хочуть вибити Росію з геополітичного поля, аби вона більше не вважала себе країною світового рівня. Росія повинна стати країною середнього або третього світу і не впливати на глобальні процеси,

– заявив військовий експерт.

До слова, вчора, 26 квітня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ядерна риторика Росії є дуже небезпечною. Він наголосив, що у випадку початку ядерної війни – переможців не буде.

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