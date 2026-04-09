"Це ганьба": Зеленський розкрив, чому США ігнорують докази співпраці Росії та Ірану
Сполучені Штати ігнорують переконливі докази стосовно допомоги Росії Ірану в обстрілах американських баз на Близькому Сході. Причиною цього є довіра чинної адміністрації щодо диктатора Володимира Путіна.
Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Rai Radio.
У чому недолік США?
Президент зізнався, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між Москвою і Тегераном. За його словами, російські супутники сфотографували критично важливу енергетичну інфраструктуру.
Ідеться про об'єкти, розташовані в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також розташування американських військових баз по всьому регіону. Тобто Росія передавала Ірану деталі та зображення для сприяння його атакам.
Я сказав це публічно. Чи відчули ми, можливо, реакцію Сполучених Штатів на Росію, реакцію типу "вони повинні все це зупинити?". Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це ганьба,
– пояснив Володимир Зеленський.
На думку українського президента, команда Дональда Трампа не змогла "по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія".
Про що ще повідомив президент?
Також Володимир Зеленський заявив, що має добрі стосунки із американським президентом Дональдом Трампом. Він наголосив на важливості підтримки США не лише у питанні оборони, але й в обміні досвідом.
Водночас президент повідомив, що тристоронні переговори між Україною та Росією за участі американської сторони тимчасово відклали через зосередженість Сполучених Штатів на війні у Близькому Сході.
Нагадаємо, раніше російська розвідка передала Ірану перелік із 55 об'єктів критичної енергетичної інфраструктури Ізраїлю. Саме вони можуть стати цілями потенційних ударів іранського режиму.