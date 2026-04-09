"Це ганьба": Зеленський розкрив, чому США ігнорують докази співпраці Росії та Ірану

Сполучені Штати ігнорують переконливі докази стосовно допомоги Росії Ірану в обстрілах американських баз на Близькому Сході. Причиною цього є довіра чинної адміністрації щодо диктатора Володимира Путіна.

Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Rai Radio.

У чому недолік США?

Президент зізнався, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між Москвою і Тегераном. За його словами, російські супутники сфотографували критично важливу енергетичну інфраструктуру.

Ідеться про об'єкти, розташовані в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також розташування американських військових баз по всьому регіону. Тобто Росія передавала Ірану деталі та зображення для сприяння його атакам.

Я сказав це публічно. Чи відчули ми, можливо, реакцію Сполучених Штатів на Росію, реакцію типу "вони повинні все це зупинити?". Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це ганьба,

– пояснив Володимир Зеленський.

На думку українського президента, команда Дональда Трампа не змогла "по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія".

About what else did the president report?