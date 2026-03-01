Стармер пообіцяв залучити експертів з України до війни в Ірані та пояснив участь Британії

Велика Британія погодилася надати США доступ до своїх військових баз для нанесення оборонних ударів по іранських ракетних об’єктах. Водночас Лондон наголосив, що не приєднається безпосередньо до американських атак.

Велика Британія також планує залучити українських фахівців для посилення протиповітряної оборони. Відповідне рішення ухвалив прем’єр-міністр країни Кір Стармер, пише Clash Report.

Що заявив Стармер про операцію проти Ірану?

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна задовольнила запит США щодо використання британських військових баз для ударів по іранських ракетних складах та пускових установках.

За його словами, йдеться виключно про "конкретну та обмежену оборонну мету" – запобігти запуску ракет Ірану по країнах регіону та захистити цивільне населення.

Єдиний спосіб зупинити загрозу – знищити іранські ракети у джерелі, у місцях їх зберігання або на пускових установках, які використовуються для їх запуску. Сполучені Штати звернулися з проханням дозволити використання британських баз для цієї конкретної й обмеженої оборонної цілі. Ми ухвалили рішення задовольнити цей запит,

– заявив Стармер.

Він наголосив, що це рішення спрямоване на запобігання загибелі мирних жителів, захист британських громадян та недопущення ударів по державах, які не залучені до конфлікту.

При цьому прем’єр підкреслив, що Велика Британія не приєднається безпосередньо до американських ударів по Ірану.

Що відомо про залучення українських фахівців?

Окремо Стармер повідомив, що Лондон планує залучити українських фахівців для посилення протиповітряної оборони країн Перської затоки.

Ми також залучимо експертів з України, щоб допомогти партнерам у країнах Перської затоки збивати іранські дрони,

– додав глава уряду.

Таким чином, Велика Британія обмежує свою участь підтримкою союзників і наданням інфраструктури, наголошуючи на оборонному характері рішення.

Ситуація навколо можливих ударів по іранських ракетних об’єктах залишається напруженою та може мати суттєві наслідки для безпекової ситуації на Близькому Сході.

