У США конфіскували майно російського олігарха Дерипаски

Американська влада вважає олігарха Олега Дерипаску наближеним до російського диктатора Володимира Путіна. У США проти Дерипаски триває розслідування, під час якого провели обшуки у його маєтках.

Обшуки у маєтках у Вашингтоні та Нью-Йорку провели ще жовтні 2021 року, до вторгнення Росії в Україну. Серед вилученого чимало предметів розкоші серед яких картини художника Дієго Рівери, і навіть пара взуття Prada.

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Американські спецслужби підозрюють Дерипаску в ухилені від санкцій США, під які він потрапив ще у 2018 році за зв'язки з Володимиром Путіним.

Видання Bloomberg припускає, що розслідування активів Дерипаски тепер є частиною посилення репресій США проти ультрабагатих росіян, підозрюваних у відмиванні грошей та приховуванні активів, щоб допомогти фінансувати режим Путіна.

Адже серед вилучених речей також опинилися і фінансові документи, телефонні рахунки та інші документи, які можуть допомогти у розслідуванні. Дерипаску підозрюють у тому, що він допомагав приховувати гроші Путіна. За даними Міністерства фінансів США, Дерипаска їздив за російським дипломатичним паспортом і виконував обов’язки державного емісара за вказівкою Путіна. Чоловіки настільки близькі, що чиновники Мінфіну стверджують, що Дерипаска відмивав гроші через свою компанію для Путіна і тримав активи від його імені.

За словами федерального прокурора Нью-Йорка Ендрю Адамса, який очолює групу, розслідування щодо Дерипаски є частиною спеціальної групи Міністерства юстиції США під назвою "KleptoCapture".

"Оскільки Росія та її агресія продовжуються, ми дивимося на кожен витвір мистецтва та нерухомість, куплені за брудні гроші", – сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако.