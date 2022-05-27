США конфіскували танкер під російським прапором зі 100 тисячами тонн нафти

США у Греції конфіскували танкер з іранською нафтою під російським прапором. Причиною стало порушення ним санкцій.

Відомо, що танкер перевозив понад 100 тисяч тонн іранської нафти, а це порушує санкції, які наклали ЄС і США. Через це влада Греції конфіскувала судно ще 15 квітня 2022 року біля Каритоса.

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Тоді танкер був під російським прапором, перевозив 19 росіян, а також мав назву "Лана".

У Греції берегова охорона повідомила, що судно вони конфіскували через підозри в порушенні ним санкцій проти Росії через війну в Україні. Серед багатьох обмежень була введена заборона на експорт та імпорт товарів, а також доступ російських суден до портів ЄС.

Згодом танкер таки звільнили, проте залишили біля Каристоса. Тоді У травні 2022 року він змінив російський прапор на іранський.

Грецький посадовець зазначив, що тепер триває процес коштом уряду США для "передачі" нафти з порту Каристос на острові Евія в Егейському морі.

Що відомо про санкції

Європа продовжує запроваджувати санкції проти Росії на тлі збройної агресії в Україні. Втім, як стало відомо, ЄС може не ввести нафтове ембарго. Річ у тім, що заборона на імпорт російської нафти є технічною темою. Через це, ЄС може не досягти згоди про запровадження ембарго на нафту на саміті Ради ЄС наступного тижня.

Євросоюз досі не може ухвалити 6 пакет санкцій проти Росії, який повинен включати нафтове ембарго. Увесь цей час країна-агресорка отримує від Європи по мільярду євро щодня.Про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення 26 травня. Питання лише в тому, яку ціну доведеться заплатити українцям за свою свободу, а Росії – за цю безглузду війну.

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