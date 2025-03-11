"Не розуміє, що коїться": в Українському конгресі Америки пояснили дії та риторику Трампа

Політика США щодо України дуже змінилась. Адміністрація Дональда Трампа призупинила постачання військової допомоги для нашої держави. Крім того, американці також перестали надавати важливі для ЗСУ розвіддані.

Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, що риторика США насторожує, адже Україна з кожним днем отримує все менше і менше допомоги. Він додав, що важливими також є і дії всередині країни, адже жоден республіканець не погодив резолюцію демократів щодо підтримки нашої держави.

Дивіться також Ракети до ППО, артилерія, снаряди: як довго Україна протримається без військової допомоги США

"Поки ми не побачимо дії, які покажуть, що президент Трамп насправді не має такого контролю над нашою країною, доти не буде змінено напрямок США", – сказав Добрянський.

Стрімке зменшення допомоги для України

Речник Українського конгресу Америки підкреслив, що США не допомагають Україні на тому рівні, як це було колись. Все розпочалось із першого дня адміністрації Дональда Трампа.

Це трагічно, коли під час активної війни так діється. Вся міжнародна гуманітарна допомога зупинилась, не просто речі до лікарень чи шкіл, а ціла комплексна система,

– зауважив він.

На жаль, наша держава отримала заборони на атаки американською зброєю по території країни-агресорки, також США вже не передають інформацію зі своїх радарів про запуски російських ракет та дронів по території України.

Важливо! Припинення США військової допомоги та передачі розвідданих Україні може суттєво послабити оборонні можливості ЗСУ. Без доступу до точних даних Київ втратить здатність завдавати високоточних ударів по російських позиціях, а брак боєприпасів, ускладнить ведення бойових дій. Крім того, нестача ракет для систем ППО може послабити захист України від російських ракетних атак.

Андрій Добрянський наголосив, що дуже важливо, аби більшість конгресменів, сенаторів та інших республіканських речників підтримали Україну публічно. Необхідно, щоб вони заявили, що рішення, які зараз приймає адміністрація США, руйнують світобудову та негативно впливають на захист демократії, центром якої є наша держава.