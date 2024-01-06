Не пролетів і пів години: у США пасажирський літак втратив частину фюзеляжу разом з ілюмінатором

Літак авіакомпанії Alaska Airlines потрапив в аварійну ситуацію й здійснив екстрену посадку. Це сталося через розгерметизацію – частина фюзеляжу вилетіла разом з ілюмінатором під час польоту.

Інцидент стався увечері 5 січня в Портленді, штат Орегон. Відомо, що на борту літака було 174 пасажири та 6 членів екіпажу.

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Під час польоту у літака відірвало частину фюзеляжу

Рейс 1282 авіакомпанії Alaska Airlines прямував в Онтаріо. Літак вилетів о 17:07, а вже о 17:27 повернувся до міжнародного аеропорту Портленда через аварійну ситуацію.

Так, на висоті близько 5 тисяч кілометрів у літака відірвало частину фюзеляжу разом з ілюмінатором. Офіційно, екіпаж борту заявив, що "виникли проблеми з тиском", однак пасажири розповіли саме про втрату частини повітряного судна. Зокрема, один з пасажирів – Кайл Рінкер – заявив, що за кілька хвилин після зльоту випало вікно літака.

Це було дійсно різко. Щойно піднявся на висоту, і ілюмінатор з фюзеляжем просто відскочили. Ми не помітили цього, доки не зняли кисневі маски,

– розповів пасажир.

Літак втратив фюзеляж: дивіться відео

У США заявили, що проведуть розслідування цього інциденту. На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Для усіх пасажирів забронювали новий рейс до Онтаріо на 23:00.

Пасажири розповіли, що у когось вилетіли телефони через розгерметизацію, з однієї дитини – зірвало сорочку.

У США розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник

. Інцидент стався з літаком Boeing 737 Max 9. Відомо, що він отримав новий дозвіл і сертифікат на польоти 25 жовтня 2023 року.

У США у Південній Дакоті 4 січня сталася авіакатастрофа. На авіабазі "Елсворт" розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer під час навчально-тренувальної місії.

На борту літака на момент аварії перебувало 4 члени екіпажу. На щастя, їм вдалося врятуватися – вони вчасно катапультувалися.

Журналісти припускають, що причиною авіакатастрофи могла стати погана погода, адже того дня була погана видимість через густий туман. Цю авіакатастрофу розслідуватиме офіцерська комісія.