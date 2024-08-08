Іран міг відмовитись від атаки на Ізраїль, але "Хезболла" готова діяти незалежно

США могли відмовити Іран від масштабної атаки на Ізраїль. Однак угруповання "Хезболла" може завдати удару по Ізраїлю незалежно від планів Ірану.

Іран погрожує Ізраїлю ударом після вбивства ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії. Однак американські чиновники повідомили, що адміністрація Байдена працювала дипломатичними каналами, залучаючи своїх союзників на Близькому Сході, щоб переконати Іран відмовитися від атаки на Ізраїль.

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США могли відмовити Іран

Американці попередили Іран, що масований удар лише посилить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами.

Офіційні особи США через різних посередників направили Тегерану повідомлення про те, що якщо вибух, внаслідок якого загинув Ханія, був викликаний таємною ізраїльською операцією і не вбив жодного іранського громадянина, то Іран повинен переглянути свій план на початок військового нападу на Ізраїль,

– йдеться в матеріалі.

За словами аналітиків, Тегеран тепер дедалі більше поділяє думку Вашингтона, хоча спочатку заперечував це.

Однак згодом журналісти CNN з посиланням на джерела повідомили, що "Хезболла" готова завдати удару по Ізраїлю незалежно від Ірану. Угрупування рухається швидше за Іран у своєму плануванні і розраховує завдати удару по Ізраїлю найближчими днями. Тегеран тим часом, швидше за все, досі розробляє концепцію своєї відповіді.

За словами джерел, з огляду на близькість Лівану до Ізраїлю, "Хезболла" може діяти практично без попередження, чого не сказати про Іран.

До слова, раніше аналітики писали, що "Залізний купол" в Ізраїлі може не витримати нової атаки Ірану та "Хезболли". Все через те, що слабким місцем ізраїльської протиповітряної оборони є безпілотники.