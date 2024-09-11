Куди зможуть дістати ЗСУ, якщо США дадуть дозвіл на удари вглиб Росії: аналіз Defence Express
Джерело:Defence Express
США можуть остаточно скасувати обмеження на застосування далекобійної зброї для ударів по Росії. У такому разі Україна зможе дістати до району запуску "Шахедів" та інших ворожих військових об'єктів.
Наразі Україна має лише один вид далекобійного американського озброєння – балістичні ракети ATACMS, які мають дальність до 300 кілометрів. Цієї дальності вистачає для того, щоб вдарити по об'єктах у районі Смоленська та Липецька.
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Куди зможуть дістати ЗСУ
Аналітики зазначають, що з прифронтових районів на Донбасі можна дістати не лише військові об'єкти типу авіабази "Миллерово" та "Єйськ", а ще й об'єкти під Ростовом-на-Дону. Також під загрозою опиниться відомий район запуску "Шахедів" – Приморско-Ахтарск.
До того ж США планують передавати крилаті ракети AGM-158 JASSM. Днями з'явилась інформація, що це станеться вже цієї осені.
Зрештою саме ці крилаті ракети є єдиним подібним боєприпасом до F-16. Водночас дальність застосування цих крилатих ракет, які мають 450-кілограмову бойову частину, складає у базовій версії до 370 кілометрів,
– йдеться в матеріалі.
У Defence Express зазначають, що саме ця різниця у 70 кілометрів дозволяє формально дотягнутись до Новоросійська, "який став основною базою для решток російського Чорноморського флоту", а також об'єктів у районі Краснодара.
На північному напрямку ракети діставатимуть вже до Калуги та Тули.
Важливо! Вказана відстань – гранична для цієї версії крилатої ракети. Маршрут ракет є доволі складним, з метою обходження позицій ворожої ППО, тому практична дальність застосування озброєння може бути меншою.
До України також прибуде прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Під час свого візиту він може дати дозвіл на використання крилатих ракет Storm Shadow по території Росії. Наразі саме ці ракети є найбільш далекобійними, а їхня оригінальна дальність складає 560 кілометрів.
А це вже про можливість дістати, при цьому із певним запасом, сам район Москви, а також військові об'єктів поряд із такими містами, як Твер, Рязань та Тамбов. При цьому слід розуміти, що у тому ж Тамбові росіяни перетворили хлібний комбінат на військовий об'єкт, бо збирають на ньому дрони,
– пояснили аналітики.
На інших напрямках ракети можуть дістати військові об'єкти у районі Сочі, Ставрополя, Майкопа та Волгограда.
До слова, раніше президент США Джо Байден заявив, що питання надання дозволу Україні на удари далекобійною зброєю по території Росії вже опрацьовується.