Куди зможуть дістати ЗСУ, якщо США дадуть дозвіл на удари вглиб Росії: аналіз Defence Express

США можуть остаточно скасувати обмеження на застосування далекобійної зброї для ударів по Росії. У такому разі Україна зможе дістати до району запуску "Шахедів" та інших ворожих військових об'єктів.

Наразі Україна має лише один вид далекобійного американського озброєння – балістичні ракети ATACMS, які мають дальність до 300 кілометрів. Цієї дальності вистачає для того, щоб вдарити по об'єктах у районі Смоленська та Липецька.

Читайте також Блінкен і глава МЗС Британії анонсували спільний візит у Київ

Куди зможуть дістати ЗСУ

Аналітики зазначають, що з прифронтових районів на Донбасі можна дістати не лише військові об'єкти типу авіабази "Миллерово" та "Єйськ", а ще й об'єкти під Ростовом-на-Дону. Також під загрозою опиниться відомий район запуску "Шахедів" – Приморско-Ахтарск.

Які об'єкти зможуть дістати ракети ATACMS / Фото: Defence Express

До того ж США планують передавати крилаті ракети AGM-158 JASSM. Днями з'явилась інформація, що це станеться вже цієї осені.

Зрештою саме ці крилаті ракети є єдиним подібним боєприпасом до F-16. Водночас дальність застосування цих крилатих ракет, які мають 450-кілограмову бойову частину, складає у базовій версії до 370 кілометрів,

– йдеться в матеріалі.

У Defence Express зазначають, що саме ця різниця у 70 кілометрів дозволяє формально дотягнутись до Новоросійська, "який став основною базою для решток російського Чорноморського флоту", а також об'єктів у районі Краснодара.

На північному напрямку ракети діставатимуть вже до Калуги та Тули.

Куди діставатимуть крилаті ракети AGM-158 JASSM / Фото: Defence Express

Важливо! Вказана відстань – гранична для цієї версії крилатої ракети. Маршрут ракет є доволі складним, з метою обходження позицій ворожої ППО, тому практична дальність застосування озброєння може бути меншою.

До України також прибуде прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Під час свого візиту він може дати дозвіл на використання крилатих ракет Storm Shadow по території Росії. Наразі саме ці ракети є найбільш далекобійними, а їхня оригінальна дальність складає 560 кілометрів.

А це вже про можливість дістати, при цьому із певним запасом, сам район Москви, а також військові об'єктів поряд із такими містами, як Твер, Рязань та Тамбов. При цьому слід розуміти, що у тому ж Тамбові росіяни перетворили хлібний комбінат на військовий об'єкт, бо збирають на ньому дрони,

– пояснили аналітики.

На інших напрямках ракети можуть дістати військові об'єкти у районі Сочі, Ставрополя, Майкопа та Волгограда.

Ракети Storm Shadow можуть дістати район Москви / Фото: Defence Express

До слова, раніше президент США Джо Байден заявив, що питання надання дозволу Україні на удари далекобійною зброєю по території Росії вже опрацьовується.