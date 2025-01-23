Чи може Україна відновити ядерну програму, якщо США наполягатимуть на територіальних поступках

Державний секретар США Марк Рубіо заявив, що кожна сторона для завершення конфлікту має у "чомусь" поступитися. Водночас подейкують, що США можуть схиляти Україну до територіальних поступок.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж сказав 24 Каналу, якщо справді прозвучать офіційні заяви про територіальні поступки з боку лідерів країн, які виступили гарантами нашої безпеки у 1994 році, чи може це стати сигналом, що Україна має повернутися до власної ядерної програми.

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"Ми ж брати, яка війна"

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки наголосив, для того, аби команда новопризначеного президента США Дональда Трампа не схиляла Україну до територіальних поступок, наша влада повинна налагоджувати відносини й наводити аргументи, які б не допустили такого розвитку подій.

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний припустив, що новопризначений президент США може штовхати Україну на поступки Росії окупованими територіями.

На думку Маломужа, наразі Україні нереально відновити ядерну програму через опір союзників, таких як США та Європа. Водночас розмови про повернення ядерної зброї грають на руку російській пропаганді, яка використовує цю тему для дезінформації.

Будапештський меморандум фактично не мав ні юридичної сили, ні механізму забезпечення цих гарантій. Це швидше був декларативний документ.

Україна мала третій у світі потенціал ядерної зброї. Сотні мільярди доларів, які ми отримали внаслідок ядерного роззброєння, можна було направити на формування Збройних Сил України, що також не було зроблено.

Тоді була концепція і ніхто не міг навіть припустити, що буде війна з Росією. Ми ж "брати", яка війна – була така абсурдна ідея. Брати, брати, але треба готуватися до всіх сценаріїв,

– зазначив Маломуж.

За його словами, щоб запобігти російському вторгненню у лютому 2022 року світові лідери, зокрема Джо Байден, Олаф Шольц, Еммануель Макрон, повинні були зустрітися з Владіміром Путіним й пояснити, які наслідки це матиме для Росії.