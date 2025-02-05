Пентагон розробляє плани повного виведення американських військ із Сирії, – ЗМІ

Міністерство оборони США розробляє плани щодо виведення всіх американських військ із Сирії. Водночас у Пентагоні попереджають, що такий крок залишає наодинці Сирійські демократичні сили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News. Зазначається, що США ввели свої війська в Сирію у 2014 році в рамках міжнародної військової операції для боротьби з угрупованням Ісламська Держава.

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США можуть вивести війська із Сирії

За словами посадовців, президент США Дональд Трамп і наближені до нього чиновники нещодавно висловили зацікавленість у виведенні американських військ із Сирії. Це змусило чиновників Пентагону почати розробку планів щодо повного виведення військ за 30, 60 або 90 днів.

Новий радник Трампа з національної безпеки Майк Волц провів п'ятницю, 31 січня, в штабі Центрального командування США в Тампі, у штаті Флорида. Там він зустрівся з високопоставленими військовими лідерами США та отримав брифінги щодо Близького Сходу.

Водночас представник Білого дому зазначив, що потенційне скорочення американських сил у Сирії не було темою брифінгу або метою візиту Волца.

Я не знаю, хто це сказав. Я маю на увазі, я не знаю, хто це сказав, але ми приймемо рішення щодо цього. Ми не збираємося, ми не залучені в Сирію. Сирія – це власний безлад. У них там достатньо проблем. Їм не потрібно, щоб ми були втягнуті в кожну,

– заявив Дональд Трамп.

Варто зазначити, що наприкінці 2019 року Трамп наказав тодішньому міністру оборони Джеймсу Меттісу вивести всі війська США з Сирії. Однак тоді Меттіс відмовився від цього плану і подав у відставку на знак протесту.

Зрештою президент США все ж вивів більшу частину військ, але потім повернув їх назад. Відтоді присутність США в Сирії продовжується.