Спецслужби США вирішили оголосити “полювання” на вагнерівців, – Шейтельман

Низка нещодавніх подій, що відбулися довкола російської приватної військової компанії "Вагнера", дають підстави припускати, що американські та деякі європейські спецслужби оголосили на цю організацію "полювання" світового масштабу.

Насамперед мова йде, звичайно, про бомбардування невідомими літаками позицій "Вагнера" у ЦАР, де, ймовірно, вербували нових людей для участі у війні, а також оголошення ФБР у розшук засновника цієї ПВК Євгенія Пригожина та призначення за нього нагороди у розмірі 250 тисяч доларів. Не менш важливим є те, що в Конгрес США внесли законопроєкт про визнання "Вагнера" терористичною організацією. Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Він зауважив, що усі перераховані події відбулися орієнтовно одночасно, і це – лише видимі деталі. Є й інші інциденти, пов'язані з цим "полюванням", зокрема таким може бути оголошення у розшук Ізабель душ Сантуш – найбагатшої жінки Росії, згідно зі списком Forbes. Вона очолила цей список не так давно – кілька років тому, оскільки лише тоді отримала російське громадянство.

Ізабель душ Сантуш є дочкою відомого ангольського диктатора Жозе Едуарду душ Сантуша, який був президентом Анголи з 1979 по 2017 рік. Друге прізвище цієї жінки – Кукушкіна – від матері Тетяни Кукушкіної, росіянки, яка живе у Лондоні, вдови Жозе Едуарду душ Сантуша, який помер у липні 2022 року.

Шейтельман розповів, що усі статки Ізабель душ Сантуш – це гроші отримані від брудних алмазів та брудної нафти, адже Ангола займає третє місце у світі за обсягом запасів алмазів, і 16 місце у світі за обсягом запасів нафти.

Здавалося б, до чого тут російська ПВК "Вагнера", однак без неї тут, скоріш за все, не обійшлося. Річ у тім, свого часу Радянський Союз допомагав усіляким сумнівним режимам, зокрема на радянських штиках стояв і режим Жозе Едуарду душ Сантуша. Відомо, що в Анголі навіть були радянські військові радники, і вона, вочевидь, так і залишилася зоною інтересів Росії, яка принаймні намагається зберегти свій вплив.

На зв'язки Ізабель душ Сантуш та "Вагнера" вказує й час, коли її оголосили в розшук. Це сталося саме того тижня, коли відбулися вищезгадані події, пов'язані з вагнерівцями, хоча це можна було зробити будь-коли – підстави для цього мали місце вже не один рік.

Але річ ще й у тім, що брудні алмази з Анголи – це одне з джерел заробітку вагнерівців, адже російський бюджет не може фінансувати приватну військову компанію, бо такі в Росії офіційно заборонені. Тож піддані Пригожина крадуть алмази в Анголі, крадуть золото у ЦАР, і таким чином фінансують самі себе.

"І ось коли це все так, ти дивишся – Африка, "Вагнера", брудні алмази, а це їхня спеціалізація. Я думаю, що без сім'ї душ Сантуш тут не обійшлося", – вважає Шейтельман.

Що дасть визнання "Вагнера" терористичною організацією

Політтехнолог пояснив, що за американським законодавством Росію як державу можна оголосити лише спонсором тероризму, але й це, як з'ясувалося, з різних політичних причин наразі не виходить. А от організацію, зокрема таку як ПВК, можна оголосити безпосередньо терористичною, так само як визнали, наприклад, ХАМАС чи ІДІЛ.

Статус терористичної організації відкриває низку можливостей для боротьби із нею. Так, американська армія може навіть бомбити позиції терористів, незалежно від того, де вони розташовані. До речі, як нагадав Шейтельман, армія США свого часу бомбила позиції "Вагнера" ​​у Сирії, а от позиції російських військ – не могла.

Так їм стане можна бомбити "Вагнера" ​​будь-де. Теоретично стане можна бомбити "Вагнера" ​​і на Донбасі, бо це ж не частина війни, це якісь терористи. Ось США це приймуть (визнання "Вагнера" терористичною організацією – 24 канал), а ми надішлемо доказ: "Шановні США, ми виявили, що та сама терористична організація діє ось тут",

– пояснив Шейтельман.

Він додав, що, крім того, вагнерівців можна відловлювати по світу, адже вони купують якусь зброю, розраховуються доларами, гроші проходять через банки, і усе це можна відстежити. Так, цілу мережу людей Пригожина у різних країнах можна буде арештувати та притягнути до відповідальності, адже вони будуть офіційно визнані терористами.

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