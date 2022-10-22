Чи можуть США та партнери втрутитися у війну в Україні: експерт назвав ймовірну умову

Колишній директор ЦРУ висловив припущення, що американські війська все-таки можуть взяти участь у війні в Україні, щоб допомогти ЗСУ боротися з російськими окупантами. Схоже, що така ймовірність дійсно є.

Чи можлива участь західних військ у війні проти Росії

Про це 24 каналу розказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Він зауважив, що зараз цікаві події розгортаються на східному кордоні Європейського Союзу. Зокрема відбуваються потужні натівські навчання, а у Румунію зайшов 101 десантно-штурмовий батальйон повітряно-десантних сил США.

Зверніть увагу Другий день поспіль біля кордонів Польщі винищувачі НАТО перехоплюють військові літаки Росії

"Це 4500 військових, які доволі потужно озброєні, навчені і розгортають свої можливості за кілька годин. Про це говорить колишній очільник ЦРУ, та й чимало джерел повідомляють про те, що у випадку ескалації в Україні, війська можуть бути переміщені на територію України для недопущення російської агресії надалі",

– пояснив Клочок.

Він наголосив, що такі повідомлення не з'являються випадково, тож складається відчуття, що війська НАТО все ж таки активно готуються до можливої ескалації в Україні чи порушення кордонів, до чого зараз, можливо, будуть вдаватися. Зокрема мова йде про провокації через білоруський кордон.

Разом з тим, як зазначив експерт, багато світових політиків продовжують говорити, що НАТО не буде вступати у конфлікт. Відтак, схоже, що зараз відбувається своєрідне розмежування диспозицій.

"Усі чудово розуміють, що Росія пропихає наратив про те, що вони нібито воюють з НАТО. І показати це для Росії означає підтвердити те, що війська НАТО вступили у війну. Мовляв, дивіться, ми вам не брехали, давайте мобілізуватися і так далі", – зауважив Клочок.

Тому експерт припускає, що Захід швидше буде схильний до реалізації ідеї, яка не нова для США – участь якогось не натівського контингенту для військової допомоги Україні.

Що може стати приводом для введення військ США в Україну

Однак різні думки сходяться на тому, що для участі цих військ у війні потрібна серйозна причина. Звісно, для українців вже давно все очевидно, але світ досі не виокремив зі всіх воєнних злочинів Росії чогось, що заслуговує на саме таку відповідь – вхід військ США на територію України.

І мені видається, що історія про терористичний акт, який нині готує Росія на Херсонщині – підрив Каховської ГЕС – може стати такою точкою біфуркації,

– припустив експерт.

Віталій Клочок про ймовірність участь військ США у війні в Україні: дивіться відео

Заява ексдиректора ЦРУ про участь у війні військ США

Колишній голова американської розвідки Девід Петреус припустив, що Росія все-таки може перетнути усі червоні лінії, зокрема застосувати ядерну зброю. За його словами, Вашингтон буде змушений потужно відповісти на це, а, крім того, у війну можуть втрутитися американські військові.

Петреус заявив, що це може статися тоді, коли Росія піде на "шокуючі та жахливі кроки". Він наголосив, що коли мова йде про участь цих військ у війні в Україні, маються на увазі війська саме США та, можливо, інших країн, а не сила НАТО.