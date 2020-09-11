США невдовзі оголосить додатковий перелік індивідуальних санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікації виборів у Білорусі. Штати наразі оформлюють санкційний список білоруських посадовців.

Санкції планують запровадити через кілька днів. Про це 11 вересня під час телефонної конференції заявив заступник держсекретаря США Стівен Біґен, повідомляє Укрінформ.

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Яка позиція Держдепу США

За словами Біґена, протягом кількох днів США планують остаточно визначити додатковий перелік санкцій, які будуть введені паралельно з обмеженнями Євросоюзу.

Заступник держсекретаря наголосив, що формування санкційного списку ґрунтується, передусім, на підготовці юридичної бази з підтвердженими документально доказами. Біґен повідомив, що Вашингтон тісно контактує з Брюсселем.

Я не говоритиму за ЄС чи за Європейську комісію, але я знаю, що вони також зараз перебувають у процесі доказового обґрунтування перед тим, як запровадити санкції. І ми працюємо в тісній взаємодії з ними,

– додав заступник держсекретаря.

Посадовець зазначив, що США зважають на необхідність збереження економічного добробуту білорусів. Однак не виключив можливість запровадження секторальних санкцій проти Білорусі.

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