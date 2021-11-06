У США на музичному фестивалі під час тисняви загинули люди: відео з місця події

У Х'юстоні під час фестивалю Astroworld Fest сталась тиснява. У некерованому натовпі загинули щонайменше 8 осіб, ще близько 20 з травмами доставили до лікарні. Ще три сотні отримували допомогу на місці.

Трагедія сталась ввечері 5 листопада – під час виступу репера Тревіса Скотта. Люди хотіли підійти ближче до сцени, коли виникла тиснява.

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Шоу майже одразу зупинили

Як тільки організатори побачили, що люди падають і отримують травми, шоу зупинили, проте уже були загиблі. Жертв щонайменше 8. Одинадцять з травмованих доставили у дуже важкому стані, їм необхідна була реанімація.

Натовп почав тиснути до головної сцени. Це викликало паніку. Люди падали і втрачали свідомість,

– сказав начальник пожежної охорони.

Загалом тиснява тривала всього кілька хвилин. Одразу на місці, просто неба, організували польовий госпіталь, туди по допомогу медиків звернулись близько 300 осіб.

На фестиваль загалом прийшли 50 тисяч осіб

На заході в NRG Park були близько 50 тисяч осіб. Його організатором виступив саме репер і продюсер Тревіс Скотт. Планували, що фестиваль триватиме два дні, проте суботню частину через трагедію уже скасували.

Ще на початку фестивалю травмувались кілька осіб – у тисняві біля парадного входу.

Дивіться відео з Х'юстона, де сталась трагедія / Відео з соцмереж: