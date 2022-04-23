США нададуть Україні 500 мільйонів доларів додаткової прямої фінансової допомоги

США готові надавати Україні всебічну допомогу для боротьби з росіянами. Окрім потужної зброї наша держава отримає значну допомогу для підтримки економіки.

Поруч із військовою допомогою США готові взяти участь в підтримці української економіки. Вже незабаром Україна отримає великий фінансовий транш.

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Фінансова підтримка

Як повідомив Джо Байден, США нададуть Україні пряму фінансову допомогу на суму 500 мільйонів доларів. Гроші надійдуть у наш бюджет як грантова допомога для забезпечення захищених видатків, таких як пенсії, зарплати та соціальні виплати.

Як повідомила міністерка фінансів США Джанет Йеллен, це лише перший крок у відновленні та відбудові України.

Ми у співпраці з Конгресом США та міжнародними партнерами будемо підтримувати Україну у середньостроковій та довгостроковій перспективі,

– сказала вона.

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