США нададуть Україні додаткові 100 мільйонів доларів на оборону, – Блінкен
6 квітня 2022 , 04:32Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати нададуть нашій державі додаткові 100 мільйонів доларів. Гроші скерують на сферу безпеки.
Відповідну заяву американський посадовець зробив ввечері 5 квітня. Саме так Штати намагаються підтримати Україну.
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Штати знову нададуть Україні допомогу
Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 100 мільйонів доларів у сфері безпеки,
– повідомив Блінкен.
Також Штати пообіцяли зброю.
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