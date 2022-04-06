США нададуть Україні додаткові 100 мільйонів доларів на оборону, – Блінкен

6 квітня 2022 , 04:32
Читать новость на русском

Джерело:

Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати нададуть нашій державі додаткові 100 мільйонів доларів. Гроші скерують на сферу безпеки.

Відповідну заяву американський посадовець зробив ввечері 5 квітня. Саме так Штати намагаються підтримати Україну. 

Зауважте США рішучо засуджують очевидні звірства Кремля у Бучі, – Блінкен

Штати знову нададуть Україні допомогу

Сполучені Штати нададуть Україні додаткові 100 мільйонів доларів у сфері безпеки,
– повідомив Блінкен.

Також Штати пообіцяли зброю. 

Дивіться також: "ми просто молились, це справжнє пекло": моторошні спогади жителя Бучі, якому вдалось врятуватись – відео

 

Автор: Діана Квасневська