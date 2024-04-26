Як США помстилися росіянам за північнокорейські ракети

Після того як Байден підписав новий закон про допомогу Україні, ЗСУ вже за кілька днів зможуть отримати нове озброєння, серед якого будуть і далекобійні ракети ATACMS.

Відповідь Росії за ракети з Північної Кореї

Коли стало відомо, що про ракети ATACMS буде окрема згадка в новому законі, деякі спостерігачі навіть вважали це своєрідною пасткою для Джо Байдена, який не хотів давати ЗСУ доступ до цих далекобійних ракет.

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Вони підкреслювали, що тепер Байден змушений буде або погодитися з рішенням американського Конгресу, або надавати конгресменам пояснення, чому ракети не можуть бути передані ЗСУ. Але найбільша сенсація була не в тому, що Байден навіть не збирався сперечатися з Конгресом щодо постачання цих далекобійних ракет, а в тому, що ракети ще до ухвалення закону були поставлені ЗСУ. Їх використовували з метою ураження цілей на окупованих Росією територіях України.

Спочатку про це повідомили медіа, а буквально за кілька годин після таких повідомлень з офіційним підтвердженням того, що ракети ATACMS були у пакетах, які США мали можливість надати Україні ще до ухвалення нового закону, виступив помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Він зазначив, що ракети ATACMS почали постачати ЗСУ після того, як стало відомо, що Росія використовує ракети, які отримала з Північної Кореї.

США вирішили продемонструвати Росії, що її спроби використати ракетну техніку, яка буде постачатися союзниками з так званої "осі зла", призведуть лише до того, що самі країни Заходу будуть підвищувати планки у протистоянні з Москвою. При цьому ЗСУ будуть отримувати сучасну та ефективну зброю для знищення російських військових об'єктів на окупованих територіях.

Твереза оцінка ситуації

Ще одним важливим мотивом, який міг спонукати адміністрацію США негайно почати постачання далекобійних ракет Силам оборони України, були проблеми, які виникли в українського війська через затримку систематичної допомоги від США.

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Салліван на брифінгу у Білому домі не приховував, що саме брак такої допомоги призвів до втрати Авдіївки. Фактично, він підтвердив ту інформацію, з якою виступали українські офіційні особи після того, як окупантам вдалося прорватися в Авдіївку. Салліван з жалем підкреслив, що доведеться застосувати чимало зусиль, щоб надолужити той ситуативний провал, який відбувся у результаті зволікання з допомогою.

Це не просто політична заява, яка звучить під час передвиборчої кампанії в США. Це твереза оцінка ситуації, яка склалася внаслідок того, що Конгрес не зміг вчасно ухвалити військову допомогу Україні.

Звичайно, позитивним є те, що конгресмени зараз змогли провести результативні голосування. Ту суму допомоги, яку запропонував Байден, не змінили. МЗС підготувалося до рішень Конгресу і нове озброєння буде швидко постачатися в Україну. Це все – позитивні результати.

Але те, що зараз буде відбуватися на фронті, можна назвати саме тим терміном, який використав помічник президента США, – надолуження. З осені минулого року і до весни 2024 року росіянам вдалося використати можливість, яка для них відкрилася внаслідок зволікання з допомогою. Збільшилися і політичні апетити російського президента Владіміра Путіна. Він може сподіватися на наступ своїх військ і захоплення нових територій України.

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Тут ми бачимо логіку з наданням Україні ракет ATACMS. Щоб стримати наступ росіян і створити умови для відновлення цілісності Україні, а в майбутньому – для припинення війни – ЗСУ потрібна сучасна зброя, яка знищує позиції ворога і збільшує його втрати.

Україна може воювати зі своїм ворогом лише за умов оперативної допомоги Заходу. На цьому тлі постачання ATACMS є одним з перших кроків щодо розуміння необхідності якісних змін в озброєнні української армії. Лише якісні зміни, які дозволять збільшувати втрати росіян і не пускати їх далі в Україну, створюють умови, щоб війна завершилася успіхом України і торжеством міжнародного права.