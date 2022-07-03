Це збільшує наші можливості захисту, – Резніков подякував Байдену за NASAMS

США повідомили про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, мовиться про систему ППО NASAMS. У Міноборони кажуть, що це значно посилить можливості захисту українців.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у соцмережах. Він особисто подякував президенту США Джо Байдену та своєму американському колезі Ллойду Остіну.

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Резніков назвав цей крок Вашингтона значним.

Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба України. Перемога у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки,

– зауважив глава Міноборони України.

Про новий пакет військової допомоги Вашингтон повідомив 1 липня. Вартість озброєння, яке мають надати, – 820 мільйонів доларів.

Що увійшло в новий пакет допомоги:

боєприпаси для систем HIMARS;

2 передові зенітно-ракетні системи NASAMS);

до 150 000 боєприпасів для 155- міліметрової артилерії;

4 додаткові контрбатарейні радари.

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Зауважимо, що це озброєння не братимуть із запасів США. Контракти на постачання почнуть укладати вже після оголошення про новий пакет.

Що ще відомо про нову військову допомогу США:

Новий пакет допомоги схвалили вже після проведення саміту НАТО в Мадриді.

За нове озброєння подякував президент Володимир Зеленський. Він назвав це рішення "історичним". Офіційний Київ довго працював заради такого постачання.

Щодо NASAMS, то це – норвезько-американська розробка, яка може вражати цілі на висоті до 20 кілометрів.

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