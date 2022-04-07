США надають Україні розвідувальну інформацію щодо ситуації на Донбасі, – Пентагон
Джерело:CNN
Вашингтон передає Україні розвідувальні дані для проведення операцій на Донбасі. Про це публічно заявив глава Пентагону – таке сталося вперше.
Міністр оборони США розповів про це, виступаючи перед сенатським комітетом збройних сил. Його процитували американські ЗМІ.
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США ділитися розвідданими з Україною
Сенатор Том Коттон (республіканець) запитав Остіна, чи США надають Україні розвідувальні дані для бойових операцій на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також Криму.
Ми надаємо їм розвідувальні дані для проведення таких операцій на Донбасі,
– пояснив посадовець, а от про Крим у своїй відповіді не згадав.
Напередодні Остін поспілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Вони обговорили, зокрема, жахливі воєнні злочини, які Росія вчиняє після вторгнення в Україну.
ЗСУ отримують корисну інформацію
Інший високопоставлений чиновник з оборонної сфери згодом зазначив у коментарі CNN, що Вашингтон продовжує надавати корисну інформацію ЗСУ для їхньої боротьби. "Оскільки ця боротьба все більше переміщується у регіон Донбасу, ми будемо коригувати наш інформаційний потік відповідно до потреб", – уточнив він.
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