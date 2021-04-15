США наклали санкції на засновника фабрики тролів з Ольгіно Євгена Пригожина

Адміністрація президента США 15 квітня запровадила нові санкції проти 32 фізичних і юридичних осіб. Серед них зокрема російський бізнесмен Євген Пригожин.

Санкції на нього наклали за заснування фірми "Агентство інтернет-досліджень" (IRA). Її, як зазначають у США, створили для втручання у президентські вибори 2016 року.

Важливо США ввели нові санкції проти Росії

Чому накладають санкції на Пригожина

Білий дім заявив, що Пригожин діяв за допомогою підставних фірм. Він використовував складну мережу маріонеткових фірм, щоб приховати своє майно.

Пригожин також через свої інформаційні компанії вдався до написання контенту для приниження виборчого процесу в США.

Санкції наклали на росіянина Олександра Малькевича – партнера Пригожина. Його компанія "Фонд захисту національних цінностей" сприяла операціям глобального впливу Пригожина в інфопросторі з 2019 року.

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