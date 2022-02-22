США намагаються зв'язатися з українцями, яких може переслідувати Росія

США намагаються зв'язатись з українцями, які можуть зазнати переслідування з боку Росії. Вашингтон хоче їм допомогти.

Про це заявили у Білому домі. Додали, що будуть продовжувати дипломатичні зусилля, "поки не поїдуть танки".

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США готують тверду відповідь

Наголосили, що Штати реагуватимуть на всі неприйнятні дії щодо України. США вже ввели заборону на будь-які інвестиції в псевдореспубліки бойовиків.

Крім цього, готують указ, який передбачатиме, що можна буде застосувати санкції проти будь-якої людини, яка веде діяльність на окупованих територіях.

У Вашингтоні зізнались, що такого рішення Путіна очікували. Воно означає повну відмову Мокви від своїх зобов'язань за мінськими домовленостями.

Визнання бойовиків: що відомо

21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" квазіреспублік на тимчасово окупованій території України.

Кремлівський лідер підписав постанови про "договори про дружбу" з ватажками бойовиків.

Після цього він віддав наказ ввести російські війська на територію псевдореспублік для "дотримання миру".

Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони. Наразі РНБО працює цілодобово.

ЗМІ писали, що можуть запровадити воєнний стан в Україні, але офіційно це не підтверджували. Невдовзі Зеленський виступить із зверненням до українців.