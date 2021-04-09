США направлять 2 кораблі у Чорне море через війська Росії біля України

У Чорне море зайдуть 2 американські військові кораблі. Так у США відповіли на скупчення російських військ біля кордонів України. За попередньою інформацією, судна пройдуть через протоку Босфор вже у середині березня.

Раніше CNN повідомляло про такі наміри США, однак без конкретних термінів чи кількості кораблів. Натомість 9 квітня турецькі ЗМІ розкрили більше подробиць.

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Зокрема – там зауважили, що Сполучені Штати Америки вже повідомили Туреччину про проходження 2 військових кораблів через Босфор до Чорного моря.

Вашингтон був зобов'язаний зробити це відповідно до конвенції Монтре, підписаної у 1936 році. Вона відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного у Середземне море.

Крім цього, турецьке видання NTV також підкреслило, що американські кораблі зайдуть в Чорне море через зростання напруженості між Росією й Україною.

Як пише CNN, у Пентагоні вважають, що бойові кораблі США у Чорному морі мають дати чіткий сигнал Кремлю, про те що Вашингтон слідкує за ситуацією.

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