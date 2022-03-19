США направлять своїх військових до Болгарії для зміцнення східного флангу НАТО

Сполучені Штати відправлять до Болгарії механізовану піхотну роту Stryker. Це зміцнить східний фланг Північноатлантичного альянсу після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков. Він провів зустріч з міністром оборони США Ллойд Остіном.

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Це сильний знак для союзників, – прем'єр Болгарії

США погодилися надати Stryker. Це сильний знак для всіх наших союзників у НАТО,

– сказав Петков.

Болгарія створює бойову групу до 1000 військовослужбовців під оперативним командуванням верховного головнокомандувача Об'єднаними силами НАТО в Європі. Очікується, що доєднаються і військові з інших країн.

Болгарія надсилатиме Україні гуманітарну допомогу

Петков додав, що Болгарія продовжить надсилати Україні гуманітарну допомогу. Проте щодо надання зброї Софія хоче утриматись, адже країна занадто близька розташуванням до Росії.

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