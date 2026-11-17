У США 17 листопада припинила роботу закрита мережа NSA Net Агентства національної безпеки. Ознак кібератаки наразі не зафіксували, проте через інцидент у відомстві вже змінили графік прибуття працівників.

Про це повідомляє CNN із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

Йдеться про мережу NSA Net, яку співробітники АНБ використовують для внутрішнього обміну секретною інформацією. Наразі відомство намагається встановити масштаби проблеми та з'ясувати, що саме спричинило припинення її роботи.

За словами джерел телеканалу, через збій в АНБ запровадили поетапний графік прибуття персоналу на роботу. Водночас наразі немає ознак того, що інцидент став наслідком кібератаки.