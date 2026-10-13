США продовжують надавати Україні розвідувальні дані за 4 напрямами, – BBC

Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від США. Зокрема, попередження про запуски балістичних ракет, супутникові знімки та дані про цілі на території Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, а також повідомило джерело BBC у військових колах.

Що заявив Сибіга про розвіддані від США?

Під час Варшавського безпекового форуму міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що обмін розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами триває.

Ви, ймовірно, питаєте, чи отримуємо ми розвідувальні дані від американської сторони. Так, ми продовжуємо цю співпрацю,

– сказав глава МЗС у відповідь на запитання журналістів.

Сибіга також прокоментував затримку оголошення повітряної тривоги під час російської атаки на Київ увечері 12 жовтня. За його словами, це було пов'язано із застосуванням Росією особливого типу озброєння, а не з припиненням американської допомоги.

Як відомо, під час атаки по столиці застосували балістичні ракети С-400. За даними Володимира Зеленського, п'ять ракет влучили по цивільній інфраструктурі, а повітряну тривогу оголосили вже після вибухів.

Водночас слова Сибіги не означають, що Україна отримує попередження про кожен російський ракетний запуск. Президент Володимир Зеленський окремо заявив, що перед ударом балістичними ракетами по Києву 12 жовтня партнери завчасно не попередили Україну про загрозу.

Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є,

– наголосив глава держави.

За інформацією джерела у військових колах, Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвідувальні дані за чотирма основними напрямами:

попередження про запуски балістичних ракет;

інформація про цілі на території Росії;

супутникові знімки;

загальна військова аналітика.

Водночас радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" застеріг від передчасних висновків щодо того, чому українська сторона не отримала попередження про конкретний запуск.

За його словами, випадки, коли запуск С-400 не фіксували розвідувальні служби партнерів, траплялися й раніше.

У BBC також звернули увагу, що випадки, коли після балістичного удару по Києву повітряну тривогу оголошують уже після вибухів, траплялися й раніше.

Після скандалу в Білому домі наприкінці лютого 2025 року США приблизно на два тижні повністю припинили передавати Україні розвідувальні дані та інформацію для наведення на цілі. Тоді це вплинуло на перебіг Курської операції, завершення якої українська сторона планувала на квітень.