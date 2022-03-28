США не ведуть політику зміни влади в Росії, – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не веде політику зміни влади у Росії. Однак від своїх слів про те, що Путін не повинен залишатися при владі глава Білого дому не відмовляється

Джо Байден наголосив, що його слова щодо Путіна – його власні емоції. Тому на дипломатичне врегулювання це не мало би вплинути.

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Президент США наголосив, що така людина як Путін не повинна залишатися при владі. Однак його слова, сказані у Варшаві, не означають, що Вашингтон веде політику, спрямовану на зміну влади в кремлі.

Я просто висловлював своє обурення. Він (Путін – 24 канал) не повинен залишатися при владі, так само, як погані люди не можуть продовжувати робити зло. Це не означало у нас фундаментальної політики по зняттю Путіна з посади,

– заявив Байден.

Крім того, президент США зазначив, що його зустріч з Путіним залежить від змісту перемовин. Однак Байден не уточнив, чи вона взагалі відбудеться.

Нагадаємо, під час своєї промови у Варшаві Джо Байден заявив, що Путін не повинен залишатися при владі. Однак після цього в білому домі одразу пояснили, що президент не мав на увазі планування Вашингтоном усунення від влади очільника кремля.

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