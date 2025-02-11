США не відправлятимуть американських військових в Україну, – глава Пентагону

Глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що США не будуть відправляти своїх військових в Україну. Це також стосується питання моніторингу постачання зброї.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду". Крім того, Гегсет зауважив, що президент США Дональд Трамп сподівається на швидке укладення мирної угоди.

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Чи відправлять США свої війська в Україну

Міністра оборони США запитали, чи буде нова адміністрація готова направити американські війська в Україну, зокрема для моніторингу постачання зброї.

Ми не надсилаємо американські війська в Україну,

– наголосив Гегсет.

Він також підкреслив, що президент Трамп підтримує ідею швидкого укладення угоди для завершення російсько-української війни.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про "величезний прогрес" у переговорах про завершення війни, обидві сторони конфлікту йдуть на контакт. Він також анонсував розмову із Володимиром Зеленським, яка може відбутися вже цього тижня. Водночас президент США не відповів, як саме збирається посадити главу Кремля Владіміра Путіна за стіл переговорів.