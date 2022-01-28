США не виключають нападу Росії на Україну: попередили про ймовірні провокації

В американському Міноборони наразі не знають, має намір Росія знову нападати на Україну чи ні. Втім, там закликали готуватися до різних сценаріїв.

Адже з військової точки зору у Кремля є усе, аби скоїти нову атаку. Таку заяву зробив глава американського оборонного відомства Ллойд Остін.

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Про що Ллойд попередив Україну

Як пояснив очільник Пентагону, у Вашингтоні не виключають, що Москва наважиться на "вкрай провокаційні кроки". Мовиться, зокрема, про визнання незалежності окупованих територій. При цьому, на думку Остіна, "конфлікт не є неминучим".

Ми не віримо, що Путін ухвалив остаточне рішення використати сили проти України, але тепер у нього є така можливість. У нього є кілька варіантів,

– пояснив він.

В армії США оцінили боєздатність ЗСУ

У США продовжують дотримуватися позиції, що "правильним варіантом має бути дипломатія". На цьому наголосив голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії країни. Він сумнівається, що Росія зможе легко досягнути своїх цілей навіть у разі масштабнішого збройного конфлікту. Адже упродовж останніх років ЗСУ стали більш боєздатними.

Росія хоче офіційно визнати бойовиків на Донбасі

ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Напередодні у Державну думу Росії внесли проєкт звернення до Путіна щодо своїх найманців на Донбасі. Депутати держави-агресорки просять офіційно визнати проросійські угруповання бойовиків. Не усім політикам подобається така ідея. Дехто бідкається, що документ є провокативним та невчасним. Ба більше, він може перешкоджати перемовинам із Заходом.

Пізніше під час засідання Тристоронньої контактної групи російська сторона намагалася виправдатися через спроби узаконити бойовиків. Мовляв, це лише звернення 11 депутатів, і навіть не фракції. Втім, відповідне звернення до Путіна таки розглянуть. Статися це може вже у лютому.

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