США не вірять у неминучий штурм Одеси російським морським десантом, – Reuters

Американські чиновники не вірять у те, що Росія штурмуватиме Одесу морським десантом. За їхніми даними, такої операції найближчим часом загарбники не планують.

За даними американських чиновників, ознак неминучості штурму Одеси немає. Такі слова звучать обнадійливо на тлі інформації про можливу атаку міста.

Зверніть увагу У росіян нема ані ентузіазму, ані готовності до штурму Києва, – Дуда

Американський посадовець у розмові з журналістами заявив про те, що Росія випустила по Україні уже 600 ракет. Крім того, країна-агресорка уже застосувала 95% заздалегідь зосереджених на кордоні військ.

Російські війська продовжують наступ на Київ, Харків та Чернігів, однак Збройні сили дають відісіч загарбникам.

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