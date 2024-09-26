У США "не вражені" Планом перемоги України: в WSJ розкрили деталі

В адміністрації президента США Джо Байдена не задоволені тим, що мирний План перемоги Володимира Зеленського не має всеосяжної стратегії.

Західні чиновники зауважили, що бачення Києва натомість зосереджене на озброєнні та послаблені обмежень на ракети великої дальності.

Дивіться також Україна могла б піти в наступ у 2025 році: у The Washington Post назвали головну умову

Видання пише, що високопоставлені американські та європейські чиновники, які знайомі з загальними принципами плану, заявили, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо в умовах, коли "російські війська повільно, але впевнено здобувають перемоги на полі бою".

"Я не вражений, там не так багато нового", – цитує видання високопосадовця.

Розбіжності бачення Києва та Вашингтона

У виданні також зазначили, що США та Україна опинились у вирішальній точці війни, без спільного бачення. Розбіжності між Києвом і Вашингтоном теж викликали розбіжності між США та їх союзниками щодо зняття обмежень на використання Україною ракет дальнього радіуса дії на території Росії.

Центральним елементом плану є те, що США повинні дати Україні зелене світло на використання зброї так, як Київ вважає за потрібне.

Байден місяцями відмовлявся зрушити з місця давнє прохання України зняти обмеження на використання ракет великої дальності на території Росії. Низка європейських лідерів вважає, що після 2,5 років війни Україна "заслужила" право безперешкодно протистояти російським військам і саме цим вони апелюють позиції США.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав небажання Байдена дозволити вільне використання дальньої зброї.

Що охоплює мирний план

"Український план широко охоплює потреби України на полі бою, політичні перетворення всередині країни та економіку", – повідомив високопосадовець Департаменту.

Водночас американські та європейські чиновники заявили, що найбільш розробленою частиною плану є перша фаза – запити, пов'язані з озброєнням, тоді як решта ключових елементів мають менше конкретики.