У США не вважають, що Росія отримала серйозних територіальних здобутків у новому наступі

В США заявили, що з початку нового наступу на Донбас Росія не змогла отримати жодних значущих територіальних здобутків. Українські військові стійко продовжують боронити українські землі від окупантів.

Один з американських чиновників, ім'я якого не згадує видання CNN, заявив що США бачать нові атаки з боку Росії. При цьому окупанти не мають значних здобутків у Донецькому та Луганському напрямках.

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За даними США, лінія фронту залишається нерухомою, і жодна велика територія не перейшла під окупацію.

У США заявили, що для допомоги українській армії готується пакет нового озброєння – 800 мільйонів доларів буде зосереджено на артилерії, зокрема 155-мм гаубицях та боєприпасах, за словами високопоставленого чиновника США та джерела в Конгресі.

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