США "не зацікавлені" у закритті неба над Україною, адже це передбачає, що американські військові збиватимуть російські літаки. На думку Штатів, це нібито провокуватиме пряму війну з Росією.

Відповідну заяву оприлюднила прессекретарка Білого Дому Джен Псакі. Про це вона заявила 3 березня – на восьмий день війни, під час якої Росія продовжує ракетами гатити в житлові квартали українських міст.

Важливо Скільки треба вбитих людей, – Зеленський розповів, як просить про закриття українського неба

США "не зацікавлені" у закритті неба над Україною

США "не зацікавлені" у закритті неба над Україною, адже це передбачає, що американські військові збиватимуть російські літаки, що провокуватиме пряму війну з Росією,

– заявила Псакі.

Перед цим, Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною, тому що вбивають наших людей. Це відбувається з територію Білорусі та Росії. Вилітають ракети, бомби, "Іскандери", літаки, бомбардувальники.

"Я звернувся про закриття неба до Байдена, Шольца, Макрона. Я сказав, якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то зараз дайте нам термін, коли. Якщо ви зараз не можете сказати терміни. Скільки треба? Яка кількість людей повинні зірватися. Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані? Щоб достукатися до вас, щоб ви це закрили?,

– сказав Володимир Зеленський.



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