США невдовзі оголосять кандидатуру посла в Україні

Процес відбору посла США для роботи в Україні ще триває. Однак Білий дім оголосить кандидатуру вже у найближчі тижні.

Наприкінці каденції Дональда Трампа Штати не мали своїх послів у 80 країнах. Про це розповів в інтерв'ю тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.

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Що відомо про майбутнього посла США

Ми зараз у процесі відбору посла (в Україні – 24 канал) Білим домом. Це пріоритет адміністрації Байдена. Перша хвиля призначень послів включатиме Україну,

– запевнив Кент.

Він наголосив, що в Україні традиційно працювали дипломати з досвідом у зовнішній політиці.

"Тож я впевнений, що найближчими тижнями Білий дім оголосить кваліфікованого кандидата, якого має схвалити Сенат", – сказав політик.

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