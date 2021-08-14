У США оголосили перші результати масштабного перепису населення – Голос Америки

За минулі 10 років населення Сполучених Штатів стало більш расово різноманітним, старішим і більш міським. Про це свідчать перші результати перепису населення, яке провели у 2020 році.

Згідно з отриманими даними, найбільше зріс показник людей, які вважають себе латиноамериканцями. Наразі цей показник становить 19,5%. У Каліфорнії вони вперше стали найбільшою расовою та етнічною групою. Перепис також зафіксував зменшення сільського населення.

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