США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

У США 1 червня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Вона сягатиме 700 мільйонів доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, інформує 24 канал.

До речі Ми надамо українцям досконалі ракетні системи та боєприпаси до них, – Байден

Що включає допомога

Раніше в Білому домі анонсували, що США 1 червня представлять 11-й пакет військової допомоги для України. Вона включатиме:

ракетні системи HIMARS,

контрбатарейні та протиповітряні РЛС,

ПТРК Javelin, вертольоти та автомобілі.

Україна обіцяла не бити ракетами по Росії

За словами Блінкена, Україна гарантувала США, що не використовуватиме системи озброєння великої дальності проти цілей на території Росії. Також держсекретар США вважає, що війна в Україні триватиме ще багато місяців.

Що говорив Байден

Президент США Джозеф Байден 1 червня заявив, що США таки дадуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.

Це потрібно задля ефективної боротьби проти російського вторгнення. Він наголошував, що скоро Києву надійде й мільярдна фінансова підтримка, передачу якої вже погодив Сенат.

Раніше Байден казав, що Україні не будуть постачати ракетні системи, що здатні завдати ударів по Росії. Потім ЗМІ писали, що президент вже не виключає відправлення Україні РСЗВ із меншою дальністю.

Як згодом уточнив Блінкен , США нададуть допомогу у розмірі 700 мільйонів доларів для України, який включатиме ракети великої дальності та великокаліберну зброю.

Нагадаємо, що США від початку повномасштабного вторгнення допомагають Україні зброєю. Чого лише вартує схвалений ленд-ліз, завдяки якому Штати зможуть постачати озброєння Україні за спрощеною процедурою.

Україні виділили 40 мільярдів доларів допомоги, більша частина суми піде на зброю. США вже доставляють гаубиці калібром 155 міліметрів. Мова йде про M777, яка може завдавати удару на відстань до 40 кілометрів.

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