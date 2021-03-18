США оголосили в розшук Костянтина Килимника, який пов'язаний з Деркачем і ФСБ

Сполучені Штати оголосили у розшук уродженця України із російським громадянством Костянтина Килимника. Влітку 2018 року комітет з розвідки США назвав його помічником глави передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.

Російський агент Килимник розшукується Сполученими Штатами за перешкоджання правосуддю.

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Спільника Деркача Килимник – у розшуку США

У Федеральному бюро розслідувань зазначили, що разом з Андрієм Деркачем і іншими пов'язаними з російською розвідкою особами, Килимник намагався вплинути на вибори у США і зашкодити зв'язкам України та Сполучених Штатів.

Килимник розшукується ФБР за те, що в період з 23 лютого 2018 року по квітень 2018 року у Вашингтоні, округ Колумбія, він перешкодив відправленню правосуддя та вступив у злочинну змову,

– йдеться у повідомленні.

Килимник свідомо та навмисне намагався нечесним шляхом переконати іншу людину діяти в його інтересах, щоб вплинути на зміст свідчень цієї особи, відтягнути надання свідчень або зробити так, аби ця людина не надала свідчень під час офіційних засідань.

Крім того, російський агент працював та надавав послуги посередника українським та російським бізнесменам та політикам.

Слідство також вважає, що Килимник, у якого є зв'язки з російською розвідкою, надавав допомогу багатомільйонній лобістській кампанії у США, яка проводилась за вказівкою українського уряду і, всупереч законам США, факт існування якої не був розкритий.

ФБР обіцяє винагороду у розмірі 250 тисяч доларів за дані, які можуть привести до арешту Килимника.

Причетність Килимника до виборів у США: основне

Влітку 2020 року комітет з розвідки Конгресу США опублікував звіт, в якому навели докази контактів передвиборчого штабу Дональда Трампа з Росією у 2016 році.

році. Пол Манафорт, який тоді був главою штабу, працював безпосередньо з офіцером російської розвідки Костянтином Килимником . Він намагався поділитися з агентом внутрішньою інформацією щодо кампанії.

який тоді був главою штабу, . Він намагався поділитися з агентом внутрішньою інформацією щодо кампанії. За інформацією розвідки, Килимник міг бути пов'язаний зі зламом електронної пошти Гілларі Клінтон і нацкомітету Демократичної партії у 2016 році.

Що відомо про звіт розвідки США про втручання у вибори-2020