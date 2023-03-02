Скоро США оголосять про новий пакет допомоги для України: що туди увійде
Зовсім скоро США оголосять про черговий військовий пакет для України. В основному він складатиметься з боєприпасів.
У п'ятницю 3 березня США оголосять про черговий військовий пакет для України. Про це під час спілкування з журналістами повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє 24 Канал.
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Що увійде в новий пакет допомоги
США оголосить новий пакет у день, коли до Білого дому з особистим візитом навідається канцлер Німеччини Олаф Шольц. Кірбі уточнив, що вони обговорять питання покращення військового потенціалу України, за словами Кірбі.
Хоч Кірбі не вдавався в деталі, він сказав, що пакет "міститиме в основному боєприпаси, які українцям будуть потрібні для систем, які вони вже мають". Він уточнив, що мовиться про більше боєприпасів для HIMARS та артилерії українських сил.
Попередній пакет допомоги США оголосили 24 лютого
- Останній пакет допомоги для України США оголосили у роковини повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2023 року. Сума цього пакету підтримки – 2 мільярди доларів.
- У рамках цього пакету Штати нададуть нам додаткові боєприпаси до систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням.
- Крім цього, наші захисники отримають дрони CyberLux K8 UAS, Switchblade 600 UAS, Altius-600 UAS, Jump 20 UAS, а також засоби для виявлення безпілотників та радіоелектронної боротьби.
- На додачу у цей пакет входить обладнання для розмінування, яке вкрай необхідне нашим саперам, обладнання для підтримки безпечного зв'язку та, звісно, фінансування навчання українських військових й обслуговування та підтримка озброєння.