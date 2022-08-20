Осліпити ворога: як високошвидкісні ракети AGM-88 HARM допоможуть Україні у війні

Україна модернізувала винищувачі МіГ-29 для американських ракет AGM-88 HARM, які ЗСУ ефективно застосовують у боротьбі з ворогом. Чергова партія потужної зброї входить в анонсований пакет військової допомоги від США.

Відомо, що високошвидкісні ракети влучають у радіолокаційні системи окупантів, а це важливо для осліплення ворога. Про це під час стріму, який транслював 24 канал, розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Не пропустіть ЗСУ безпілотником підлетіли прямо до ворожої станції радіолокації і завдали фатального удару

Потрібно осліплювати ворога. А осліплювати його можна тільки через знищення знищуючи систем радіоелектронної боротьби та радарів. Тоді відкриваються можливості для української авіації, безпілотників, проти яких не діють РЕБ-и, вони можуть вільніше використовуватися, і, відповідно, ширший діапазон їхнього застосування,

– пояснив військовий експерт.

ЗСУ активно знищують ворожі системи та засоби

Як зауважив Мусієнко, знищувати РЕБ ворога можна за допомогою:

Ракет HARM та аналогічних ракет для HIMARS. Незабаром Україна може їх отримати. Безпілотників, які здатні діяти проти джерел радіовипромінювання. Їх можна виготовляти власними силами, безпосередньо в країні.

Ми бачимо, що останніми тижнями ЗСУ завдають потужних ударів по засобах ППО ворога, повністю знищуючи їх. "У цьому велика заслуга і HARM, і безпілотників, і артилерії", – наголосив військовий експерт.

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