США перекидають у Норвегію стратегічні бомбардувальники: реакція Росії

Командування збройних сил США у Європі ще 2 лютого оголосило про плани розмістити бомбардувальники B-1B Lancer у Норвегії. А от конкретну дату не назвало: мовляв, нехай противники поламають голови.

Новина не на жарт стурбувала Росію – адже B-1B Lancer здатні нести бомби з ядерним зарядом.

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Що кажуть у США про перекидання бомбардувальників до Норвегії

Начальник штабу військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки генерал Чарльз Браун заявив, що Вашингтон буде скеровувати свої стратегічні бомбардувальники та оперативні групи "у будь-яку точку й будь-коли". Безперечно, це стосується й Норвегії.

Норвегія? Можливо. Є хороші шанси. Коли? Це може статися будь-коли. Я б вважав за краще, щоб наші противники поламали голови,

– сказав Браун на брифінгу 18 лютого (його зацитували низка російських ЗМІ).

Нагадаємо, США анонсували перекидання стратегічних бомбардувальників до Норвегії 2 лютого. На норвезькому телебаченні вже повідомляли, що на початку місяця літаки прибули в країну – щонайменше на місяць.

Утім, 12 лютого глава міноборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен запевнив, що про створення американської бази не мовиться. Тільки про навчання та співпрацю в рамках НАТО.

Як відреагували на новину в Росії

Посольство Росії у Вашингтоні у своєму твіттері заявило, що відправлені в Норвегію американські бомбардувальники B-1В Lancer створюють перешкоди для стратегічної стабільності й миру.

Російські дипломати на слова Чарльза Брауна відреагували негативно: мовляв, B-1B раніше несли ядерну зброю, тож розташування таких літаків біля кордонів Росії не сприятиме спокою в регіоні.