США переносять своє посольство з Києва до Львова

Держдеп США вирішив перенести своє посольство з Києва. Американські дипломати переїдуть до Львова.

Американські дипломати таки покинуть Київ. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Блінкен звернувся до американців

Ентоні Блінкен наголосив, що причиною такого кроку Держдепу стала загроза, яку створює Росія. Крім того, держсекретар звернувся до американців, які зараз в Україні та вкотре закликав їх виїхати з нашої держави.

Я наказав ці заходи з одного боку — безпеки нашого персоналу — і ми наполегливо закликаємо всіх громадян США, які залишилися в Україні, негайно покинути країну,

– заявив Блінкен.

Однак держсекретар наголосив, що США залишаються з Україною та докладають усіх зусиль для дипломатичного врегулювання конфлікту.

У посольстві наказали знищити техніку, – ЗМІ

За даними видання The Wall Street Journal, Держдеп крім наказу про переїзд до Львова, дав ще одне розпорядження. У будівлі посольства в Києві можуть знищити мережеве обладнання та комп’ютерні робочі станції, а також демонтувати телефонну систему посольства.

Крім того, як стверджує видання, 56 дипломатів, які повернулися з України до США, привезли секретні документи посольства. Держдеп раніше заявляв, що вжив усіх необхідних заходів для захисту секретної документації.

Які ще країни перевозять свої посольства

Крім США перевезти свої посольства з Києва вирішили Австралія та Канада. Німеччина вирішила перевезти на захід України консульство з Дніпра, яке до окупації частини Донбасу було в Донецьку. Ізраїль також висловився про те, що може перевезти своїх дипломатів до Львова.

Крім того, 14 лютого глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з послами країни ЄС, після яких дипломати запевнили, що вони залишаються працювати в Києві.

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