У Лас-Вегасі на ремонтному заводі підпалили автомобілі Tesla: Маск заявив про "тероризм"

У США підпалили кілька автомобілів Tesla. Власник компанії Ілон Маск відреагував на інцидент.

На ремонтному заводі в Лас-Вегасі відбулась стрілянина, а також там підпалили кілька авто. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Атака була спрямованою

У Федеральному бюро розслідувань вважають, що це може бути терористичний акт. Поліцейські також вважають, що це була цілеспрямована атака на об'єкти Tesla.

Правоохоронці по всій території США розслідують хвилю нападів на автосалони, зарядні станції та автомобілі, які належать компанії мільярдера Ілона Маска.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді розповіла, що напади на власність Tesla "ні що інше, як внутрішній тероризм".

За її словами, звинувачення вже висунули кільком злочинцям. За інформацією поліції, на відео з камер спостереження можна побачити, як людина, одягнена в чорний одяг, стріляла по автомобілях і підпалила два з них пляшками із запалювальною сумішшю. Один коктейль Молотова знайшли всередині третьої машини. Обійшлось без постраждалих.

Сам Ілон Маск також не залишив це без уваги. Він назвав підпал "насильницьким тероризмом".

Раніше стало відомо, що водій Tesla Cybertruck загинув у першій зареєстрованій смертельній аварії за участю пікапа, який ще не пройшов краш-тести незалежної сторони. Цей інцидент ставить під сумнів безпеку автомобіля, який стає все більш поширеним на дорогах.