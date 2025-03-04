США й Україна підпишуть угоду: Трамп хоче оголосити про це під час виступу у Конгресі, – ЗМІ

Рано вранці 5 березня за київським часом Дональд Трамп виступить перед Конгресом. Під час промови президент США може підтвердити намір підписати угоду про копалини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Попри гучну перепалку у Білому домі, адміністрація Трампа та Україна все ж планують підписати угоду про корисні копалини, повідомили чотири людини, знайомі з ситуацією.

Дональд Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про намір підписати угоду у своєму зверненні до Конгресу. Проте угода ще не підписана і ситуація може змінитися.