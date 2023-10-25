Лікувався "чарівними грибами" від депресії: у США пілот мало не знищив літак й 80 пасажирів

На Алясці у США сталася надзвичайна ситуація з пілотом літака. Так, чоловік, який керував повітряним судном, мало не знищив авіалайнер і 80 пасажирів, які перебували на борту.

Свої дії пілот пояснив тим, що пережив нервовий зрив. Ба більше, він також зізнався, що вживав якісь "чудодійні гриби", щоб подолати наслідки ментального розладу.

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Як пілот мало не знищив літак і не вбив 80 пасажирів

Журналісти розповіли, що 44-річному пілоту авіакомпанії Alaska Airlines Джозеф Девіду Емерсону, який керував літаком під час рейсу 22 жовтня, висунули федеральну кримінальну справу за втручання в діяльність членів екіпажу та обслуговчого персоналу. Зокрема, суд штату Орегон висунув йому звинувачення щодо 83 замахів на вбивство та створення небезпеки для літака.

Після свого арешту Емерсон зізнався поліції, що до рейсу вперше вживав психоделічні або "чарівні" гриби, адже протягом останніх шести місяців він перебував у депресії. Він також сказав поліції, що, на його думку, у нього стався нервовий зрив і він не спав протягом 40 годин.

У документах державного суду мовиться, що Емерсон прийняв "чарівні" гриби приблизно за 48 годин до інциденту у літаку. Водночас, за даними авторів матеріалу, медичні дослідження показали, що псилоцибін, природний галюциноген, що міститься в певних сортах грибів, є корисним для лікування тривоги, депресії та інших психічних розладів.

Так, у штаті Орегон такі гриби можна вживати з 2020 року, зокрема, їх можна використовувати під наглядом для дорослих віком від 21 року. Однак наразі використання, продаж і володіння псилоцибіном залишається забороненим федеральним законом.

Пілот сплутався у власних свідченнях

Журналісти, посилаючися на слова стюардеси, яка була у літаку, зазначили, що жінка випадково почула, як Емерсон сказав після того, як його затримали на борту літака, що він "все переплутав" і "намагався вбити всіх". Однак представники авіакомпанії Alaska Airlines заявили, що жодного разу під час реєстрації або посадки не помітили жодних ознак погіршення здоров'я своїх працівників, які б змусили їм завадити літати.

За даними Федерального управління цивільної авіації, пілот Емерсон їхав у кабіні літака як пасажир на спеціальному кріслі. Пілот і другий пілот літака повідомили, що Емерсон невимушено спілкувався з ними на початку польоту, а потім раптово зняв гарнітуру, сказав, що він не в порядку, і схопив червоні ручки пожежогасіння.

Автори матеріалу розповіли, що після спроби вимкнути двигуни Емерсон намагався схопитися за ручку аварійного виходу під час зниження літака, але його зупинив бортпровідник. Пілот сказав решті екіпажу, що на нього потрібно надіти наручники, інакше "буде погано".

Згодом почалася бійка, коли один із двох пілотів швидко схопив Емерсона за зап'ястя, щоб не дати йому повністю пустити в дію держаки пожежогасіння, тоді як інший оголосив надзвичайну ситуацію під час польоту, після чого Емерсон замовк і покинув кабіну.

Я потягнув обидві ручки аварійного вимкнення, тому що думав, що мені сниться сон, і я просто хочу прокинутися,

– сказав Емерсон поліції.

Зрештою Емерсона взяли під варту під час судового засідання. Згідно з федеральною заявою про кримінальну справу, пілот, який не був на службі, намагався вивести з ладу двигуни, намагаючись активувати систему пожежогасіння двигунів, коли літак був на крейсерській висоті.

Журналісти наголосили, що Емерсон приєднався до Alaska Air Group як перший офіцер Horizon у серпні 2001 року, а потім став пілотом. У компанії, де працював пілот, додали, що в його сертифікації жодного разу не було відмовлено, призупинено або відкликано, а про свій психічний стан авіатори повинні повідомляти самостійно.