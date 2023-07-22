Україна отримає новий потужний пакет допомоги від США: що туди ввійде

Сполучені Штати планують оголосити новий пакет військової допомоги для нашої країни 25 липня. За попередніми даними, загальна сума цього пакету становитиме 400 мільйонів доларів США.

У ньому міститиметься та зброя, яка необхідна нашим військовим для ефективного наступу та оборони. Зокрема, США хочуть передати нашій армії артилерію, зенітні ракети й наземні транспортні засоби.

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Що може увійти у пакет США

Журналісти зазначають, що в новому пакеті військової допомоги США будуть кілька бронетранспортерів Stryker, а також обладнання для розмінування. Крім того, Сполучені Штати хочуть передати Україні боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS і боєприпаси для систем HIMARS.

Також до нового траншу безпекової підтримки мають увійти протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.

За попередніми даними, нових касетних боєприпасів, найімовірніше, в новому пакеті не буде. Попри це, його вміст ще допрацьовується американськими політиками.

Відомо, що цей новий транш допомоги Україні надаватиметься через механізм "Повноваження президента про скорочення", який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43 такий транш з початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу.

Варто зазначити, що загальний обсяг американської військової допомоги Україні з 24 лютого 2022 року становить понад 41 мільярд доларів США.

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