США подали до суду, щоб конфіскувати майно, пов'язане з Коломойським та Боголюбовим

США вимагають конфіскувати майно, яке пов'язане з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Департамент юстиції США вважає, що активи слід арештувати через порушення закону про відмивання грошей.

Рішення щодо цього розглядатиме Окружний суд Південного округу Флориди. Це вже четверний позов у справі Коломойського в США.

Читайте також Йому не треба конфліктувати із Зеленським, – політолог про Коломойського й боротьбу з олігархами

Понад 6 мільйонів доларів виручили від продажу комерційної нерухомості в Далласі. Вона утримувалася та покращувалася завдяки розкраданню та шахрайству з "Приватбанком" в Україні. Ці гроші підлягають конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про відмивання грошей,

– наголосили у відомстві.

У позовах мовиться про те, що Коломойський та Боголюбов відмивали незаконні гроші за допомогою багатьох банків. Лише після того олігархи перевели їх у США.

Коломойський скупив нерухомість у США за гроші українців

За даними слідства, американці Мордехай Корф та Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського та Боголюбова, діяли з офісів у Маямі. Вони створили мережу компаній Optima для подальшого відмивання незаконно привласнених грошей. Громадяни США придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів.

Кілька структур Optima використали прибуток від нерухомості CompuCom у Далласі, яку купили за привласнені гроші, для оплати модернізації та обслуговування будівель Stemmons Towers. У 2019 році ці будівлі продали. Виручені 6 мільйонів доларів досі належать спеціально створеній компанії 87STE LLC.

Мін'юст США хоче анулювати договір про довірче управління та пов'язаний з ним договір купівлі-продажу.

Це може вас зацікавити – Коломойський залишив після себе руїни у США: відео