У США поки не готові приймати рішення щодо гарантій безпеки Україні

Україна називала серед можливих країн-гарантів безпеки США. Однак в Америці поки не готові прийняти рішення.

США постійно обговорюють з Україною способи, за допомогою яких можна допомогти забезпечити суверенітет та безпеку. Про це заявила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд.

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Однак чиновниця констатувала, що наразі немає жодних конкретних деталей щодо гарантій безпеки, про які я могла б говорити.

Позиції інших країн

Україна на переговорах з Росією у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН надали нашій державі гарантії безпеки. Якщо на нашу державу нападуть, протягом 3 днів країни-гаранти повинні дати військову допомогу, озброєння та створити безполітну зону.

Як гарантів розглядають Велику Британію, Китай, США, Францію, Німеччину, Ізраїль, Канаду, Італію, Польщу, Туреччину.

Велика Британія та Німеччина заявили про готовність надати відповідні гарантії.

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