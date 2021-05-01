У США помер мільярдер і філантроп Елі Брод

У Лос-Анджелесі 30 квітня на 88-му році життя помер мільярдер, меценат і колекціонер мистецтва Елі Брод. Чоловік тривалий час боровся з хворобою, однак вона виявилася сильнішою.
Джерело:Los Angeles Times
Брод відіграв важливу роль у розвитку культурного життя Лос-Анджелеса.
Читайте також Помер Хуан Хойя Борхас: що відомо про іспанського коміка-реготуна
Життя чоловіка обірвалося у медичному центрі Сідарс-Сінай, що у Лос-Анджелесі, внаслідок тривалої боротьби з хворобою.
Як Брод заробив мільярди та на що давав гроші
- Підприємець заробив свої статки на нерухомості та страхуванні.
- Він допомагав фінансувати Музей сучасного мистецтва, який відкрився у 2015 році.
- Також Брод сприяв будівництву концертного залу Уолта Діснея, а також мистецького центру в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.
- Завдяки його пожертвуванням змогли відкрити Broad Center в Єльській школі менеджменту і Broad Institute, дослідний центр геномної медицини, створений в партнерстві з Гарвардським університетом і Массачусетським технологічним інститутом.
Коротка біографія Елі Брода
- Брод народився в Бронксі (Нью-Йорк) у 1933 році. Ще у дитинстві переїхав зі сім'єю до Детройта.
- Там він почав свою кар'єру як девелопер, будуючи односімейні будинки в передмісті.
- За даними журналу Forbes, Брод займав 85-е місце в списку найбагатших людей США.
- За оцінками видання, на травень 2021 року його статки становили 6,9 мільярда доларів.
Дані: Вікіпедія